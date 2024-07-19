Malezya ve Bahreyn, İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika
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Malezya ve Bahreyn, İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, iki ülke arasında siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, turizm ve sağlık sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı. Bahreyn Kralı Al Halife, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başbakan İbrahim ile bir araya geldi. İki lider, işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalarak, ilişkilerin 50. yılında farklı alanlarda işbirliğinin ve dostluğun güçlendirilmesi için fırsatlar sunacağını belirtti. Bahreyn'in Malezya'ya ihracatı 190 milyon doların üzerindeyken, ithalatı ise 73,7 milyon dolar değerinde gerçekleşmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 263 milyon doların üzerindedir.

19.07.2024 23:05
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, iki ülke arasında siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, turizm ve sağlık sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata vardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Bahreyn Kralı Al Halife, burada Başbakan İbrahim ile bir araya geldi.

İki lider, Malezya ile Bahreyn arasında siyaset, ekonomi, eğitim, kültür, turizm ve sağlık sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.

İbrahim, iki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 50. yılı olduğuna işaret ederek, bunun küresel İslam bankacılığı sektörüyle ilgili deneyimlerin paylaşılması dahil farklı alanlarda işbirliğinin ve dostluğun güçlendirilmesi için fırsatlar sunacağını kaydetti.

Bahreyn 2023'te Malezya'ya 190 milyon doların üzerinde ihracat yaparken, bu ülkeden 73,7 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 263 milyon doların üzerinde seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya ve Bahreyn, İşbirliğini Artırmak İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika

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