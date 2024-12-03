Malezya ve Tayland'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 31

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KOTA Malezya ve Tayland'da etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 31'e yükseldiği bildirildi.

Malezya'nın doğusu ve Tayland'ın güneyindeki birçok bölgede, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanların etkisi sürüyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkenin doğu kıyılarına 5 günde son 6 aydaki kadar yağış düşmesi sonucu bazı eyaletlerde hayatın olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Kelantan ve Terengganu eyaletlerinde yolların ve evlerin hasar gördüğünü belirten Enver, bölgede altyapıyı onarma maliyetinin 224 milyon doları bulabileceğini kaydetti.

Muson yağmurlarının pazar gününden itibaren yeniden etkili olması beklenirken Malezyalı yetkililer, sellerde 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aşırı yağışların 7 eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olduğunu, 152 bini aşkın kişinin güvenli bölgelere nakledildiğini açıklamıştı.

Kasımda başlayıp marta kadar sürebilen muson yağmurları sebebiyle Malezya'nın birçok bölgesinde yaygın olarak sel ve toprak kaymaları meydana geliyor.

Tayland'ın güneyindeki sellerde ölü sayısı 25'e çıktı

Muson yağmurlarının Tayland'ın güneyini de vurması sonucunda meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Yüz binlerce kişinin etkilendiği belirtilen ağırı yağışlar ve seller nedeniyle çok sayıda okulun yanı sıra 98 sağlık tesisi de kapatıldı.

Yetkililer, 34 bin 354 kişinin tahliye edilerek geçici barınaklara nakledildiğini ve ölü sayısının 25'e çıktığını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak yükselen su seviyesine dair halka uyarıda bulundu.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda eyalette, geçici barınaklar kuran yetkililer, yeni sellere karşı tedbirlerin artırıldığını belirtti.

Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı'ndan 1 Aralık'ta yapılan açıklamada, afette 12 kişinin öldüğü belirtilmişti.