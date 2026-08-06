Mali'de Eski Örgüt Üyeleri Orduya Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mali'de Eski Örgüt Üyeleri Orduya Katıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mali, silahsızlanma programı çerçevesinde 394 eski örgüt üyesini orduya entegre etti.

Mali'de Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum Programı kapsamında orduya katılan eski örgüt üyelerinin sayısı 648'e yükseldi.

Mali Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre Tombouctou'daki Operasyonel Hazırlık Merkezi'nde 6 aylık temel askeri eğitimlerini başarıyla tamamlayan 394 eski örgüt üyesi, düzenlenen törende yemin ederek ordu saflarına katıldı.

Askerler, Mali bayrağının önünde ülkelerine onur, disiplin ve sadakatle hizmet edeceklerine dair yemin etti.

Göreve başlayacak askerlerin, ülkenin kuzeyindeki güvenlik kapasitesini artıracağı ve bölgedeki güvenlik operasyonlarına katkı sağlayacağı bildirildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara fiziksel hazırlık, temel askeri eğitim, operasyonel hazırlık ile güncel güvenlik konularında eğitim verildi.

Daha önce de Soufouroulaye Karma Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 254 eski örgüt üyesi, ordu saflarına katılmıştı.

Mali'de 11 Şubat 2025'te başlatılan Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Uyum Programı, eski örgüt üyelerinin silahsızlandırılmasını, devlet kurumlarıyla entegrasyonunu ve sivil yaşama yeniden kazandırılmasını hedefliyor.

Program, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) ülkeden, Bamako yönetiminin de Cezayir Barış Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından tamamen Mali makamlarının yürüttüğü ilk silahsızlanma ve entegrasyon süreci özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali'de Eski Örgüt Üyeleri Orduya Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:13:18. #7.12#
SON DAKİKA: Mali'de Eski Örgüt Üyeleri Orduya Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.