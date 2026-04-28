Mali'de Koordineli Saldırılar Güvenlik Krizini Derinleştiriyor

Tarih boyunca ilim ve ticaret merkezi olan Mali, bugün güvenlik krizleri ve siyasi istikrarsızlıkla boğuşuyor. 25 Nisan 2026'da JNIM ve FLA'nın ortak saldırıları başladı; Savunma Bakanı Sadio Camara öldü, FLA Kidal'in kontrolünü ele geçirdi. Mali ordusu hava saldırılarında 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Mali'nin kuzey-güney ayrımı, etnik çatışmalar ve zayıf devlet otoritesi temel kırılma hatlarını oluşturuyor. 2020 ve 2021 darbeleriyle askeri yönetim güç kazandı. Fransa'nın çekilmesiyle Rusya ile işbirliği arttı; Wagner Grubu'nun yerini Africa Corps aldı. The Sentry raporuna göre Rusya, Gine üzerinden yeni lojistik hatlar kurarak bölgedeki askeri varlığını genişletti.