Mali ordusu tarafından ülkenin kuzeyindeki Anefis kentinde düzenlenen kara ve hava operasyonlarında 200'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Mali Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Anefis'te silahlı gruplara karşı hava ve kara operasyonları yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, dün düzenlenen operasyonlarda 200'den fazla silahlı örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonda 5 zırhlı araç, 20 pikap ve yaklaşık 100 motosikletin imha edildiği aktarıldı.
Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) Sözcüsü Muhammed el-Mevlud Ramadan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anefis'e yönelik saldırı başlattıklarını öne sürmüştü.
Mali, son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyi ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren silahlı grupların saldırıları nedeniyle ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Mali'de Operasyon: 200 Örgüt Üyesi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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