Mali'de Otobüs Kazası: 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mali'de Otobüs Kazası: 31 Kişi Hayatını Kaybetti

Mali'de Burkina Faso'ya giden bir otobüs, başkent Bamako'ya 240 kilometre mesafedeki Koumantou mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek köprüden düştü. Kazada 31 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Bu olayın ardından Mali'de son bir ay içinde meydana gelen ikinci büyük kaza oldu.

28.02.2024 16:43
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Mali'de otobüsün köprüden düşmesi sonucu 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso'ya giden otobüsün, başkent Bamako'ya 240 kilometre mesafedeki Koumantou mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Mali'de 19 Şubat'ta da kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 15 kişi ölmüş, 46 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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