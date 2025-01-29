Mali, Nijer ve Burkina Faso ECOWAS'tan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mali, Nijer ve Burkina Faso ECOWAS'tan Ayrıldı

Üç ülke, askeri darbeler sonrası topluluktan resmen ayrıldı, kendi ittifaklarını kurdular.

29.01.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sahel bölgesinde birbirine komşu Mali, Nijer ve Burkina Faso, 1 yıllık çalkantılı sürecin sonunda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) bugün itibarıyla ayrıldı.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun geçen yıl 28 Ocak'ta aldıkları ECOWAS'tan ayrılma kararı bir yılın sonunda resmiyet kazandı.

ECOWAS, böylelikle, sahip olduğu 424 milyonluk nüfusun yüzde 16'sını (yaklaşık 70 milyon) kaybetmiş olacak.

Bu 3 ülke, bugün itibarıyla topluluktan resmen ayrılmış olsa da 6 aylık geçiş süreci boyunca (28 Temmuz 2025'e kadar) fikir değiştirmeleri halinde yeniden ECOWAS'a katılabilecek.

Mali, Nijer ve Burkina Faso ise topluluğa geri dönüşün mümkün olmadığını belirtiyor.

AA muhabiri, kamuoyunda "Sahelexit" şeklinde adlandırılan bu ayrılığa giden süreci derledi.

Askeri darbelerin yarattığı gerilim

Bölgesel bir blok olan ECOWAS ile söz konusu 3 ülkenin ilişkileri, 2020-2023 tarihlerinde art arda yaşanan 5 askeri darbeyle gerilmeye başladı.

ECOWAS, Mali'de 2020 ve 2021, Burkina Faso'da 2022'de yaşanan 2 darbe sonrası ülkelere çeşitli yaptırımlar uygulamış ve derhal demokratik seçim düzenlenmesini şartı koşmuştu.

Mali ve Burkina Faso, demokratik seçimleri düzenleme konusunda bazı taahhütlerde bulunmuş ve ECOWAS da yaptırımları kaldırmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle ECOWAS, Mali ve Burkina Faso tarafından sert eleştirilere maruz kalsa da ilişkiler bir şekilde yürümeye devam etmişti.

Nijer'de askerin Temmuz 2023'te yönetime el koyması ise 3 ülkeyle topluluğun arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olmuştu.

ECOWAS, devrik lider Muhammed Bazum'u ev hapsinde tutan askeri yönetimi hedef alan birçok yaptırım kararı almıştı.

Batı'nın Sahel'deki tek ve son müttefiki Nijer'in de askerler tarafından yönetileceği gerçeği uluslararası toplumun da yönlendirmesiyle ECOWAS'ı daha sert adımlar atmaya itmişti.

ECOWAS, ilk olarak 10 Ağustos 2023'te, Bazum serbest bırakılmaz ve ülkede anayasal düzen yeniden tesis edilmezse Nijer'e askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu.

Topluluk, askeri müdahalenin tarihini paylaşmasa da Burkina Faso ve Mali de Nijer'e düzenlenecek olası bir askeri operasyona karşı Nijer'in yanında olduklarını açıklamıştı.

ECOWAS, çeşitli arabuluculuk görüşmeleri sonrasında askeri operasyon seçeneğini rafa kaldırsa da 3 ülke ile ilişkileri ciddi ölçüde yara almıştı.

Sahel Devletleri İttifakı

Mali, Nijer ve Burkina Faso, ECOWAS ile yaşanan sürecin ardından Eylül 2023'te "Sahel Devletleri İttifakının (AES)" kurulmasına olanak veren Liptako-Gourma Şartı'nı imzalamıştı.

3 ülke, 28 Ocak 2024'te, "yabancı güçlerin etkisinde kalmak" ve "ilkelerine ihanet etmekle" suçladıkları ECOWAS'tan ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Mali, Nijer ve Burkina Faso Temmuz 2024'te de "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiriye imza atmıştı.

ECOWAS'tan ayrılmak isteyen üyelerin, 1 yıl beklemesi gerekliliği nedeniyle 3 ülkenin talebi bugün itibarıyla resmiyet kazandı.

Ortak pasaport, ortak askeri güç

ECOWAS, ayrılma kararının ilk duyurulduğu andan itibaren arabuluculuk görüşmelerinde bulunsa da 3 ülke, kararlarının net olduğunu kesin bir dille defalarca yineledi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 16 Aralık 2024'te düzenlenen 66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de üç ülkenin birlikten ayrılma kararı resmen onaylandı.

3 ülke, 22 Ocak'ta, Sahel'de terörle mücadele için 5 bin kişilik ortak görev gücü kuracakları duyurusunu yaptı. Görev gücünün bugün itibarıyla göreve başlaması bekleniyor.

Öte yandan, ECOWAS ülkelerinin kullandığı ortak pasaport sisteminden de ayrılacak olan Mali, Nijer ve Burkina Faso, AES kapsamında kendi ortak pasaportlarını kurmak istiyor.

ECOWAS üyeleriyle AES arasında yeni bir vize rejimi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

En son Moritanya ayrılmıştı

Denize kıyısı olmayan Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun topluluktan ayrılmasıyla ECOWAS'ın tüm üyeleri, denize kıyısı bulunan devletlerden oluşacak.

Yeni haliyle ECOWAS, Benin, Kabo Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bissau, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo'dan oluşuyor.

Topluluktan en son 2000'de Mağrip Arap Birliği'ne üye olmak için Moritanya çekilmiş ancak bu talebini 1999'da ECOWAS'a bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Burkina Faso, Batı Afrika, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nijer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mali, Nijer ve Burkina Faso ECOWAS'tan Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
09:46 Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham Onlarca ölü var Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Mali, Nijer ve Burkina Faso ECOWAS'tan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.