Malkara\'da Yangın: 200 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Malkara'nın İshakça Mahallesi Zonya mevkisindeki buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin de çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.