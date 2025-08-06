Malkara'da Yangın Söndürüldü, Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Camiatik Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine E.V'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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