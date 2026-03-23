Malkara'da Yangın: Engelli Adam Yaralandı
Malkara'da Yangın: Engelli Adam Yaralandı

23.03.2026 18:19
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Arif Sargan (43), evinde çıkan yangında yaralandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hacıevrat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde yalnız yaşayan bedensel engelli Arif Sargan'a ait ev tek katlı müstakil evde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunda yanıklar oluşan Sargan'ı evden çıkardı. Yaralı ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif Sargan'ın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

