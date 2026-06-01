Malta'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malta'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama

01.06.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta'nın Maghtab bölgesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Malta'nın Maghtab bölgesinde havai fişek üretilen fabrikada sabah erken saatlerde meydana gelen şiddetli patlama sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Malta Adası'nın kuzeybatısındaki Triq il-Qadi'de yer alan "Lourdes" havai fişek fabrikasında yerel saatle 06.30 (TSİ 07.30) civarında şiddetli patlama oldu.

Patlama sebebiyle 67 ve 47 yaşlarındaki 2 kişi hafif yaralandı, çevredeki birçok ev ve bina ile araçlarda camlarının kırılması nedeniyle hasar oluştu.

Bu arada, fabrika yakınındaki çiftliklerde bulunan bazı hayvanların telef olmuş olabileceği belirtildi.

Bir görgü tanığı, patlamanın ardından ne olduğunu görmek için pencereye yaklaştıklarında ikinci patlamanın meydana geldiğini anlattı.

Fabrikadaki patlama çevredeki yerleşim yerlerinden de görüldü, duman yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaştı.

Patlamanın ardından Malta İtfaiyesi ve Sivil Savunması, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Malta, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malta'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Florentino Perez’den beklenen Mourinho açıklaması geldi Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi
Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı Doktorları dinelemeyip yine sahneye çıkan Haluk Levent konseri yarıda bıraktı

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:02:41. #7.12#
SON DAKİKA: Malta'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.