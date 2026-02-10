Maltepe Belediyesi Aşevi'nden 2025 Yılında 435 Vatandaşa Sıcak Yemek Hizmeti

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi Aşevi, 2025 yılı boyunca 435 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 130 bin 226 paket sıcak yemek ulaştırdı.

Maltepe Belediyesi Aşevi, her gün yüzlerce haneye sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Özellikle hasta, yaşlı ve yemek yapma imkanı bulunmayan vatandaşların yanında olan aşevi, sabahın erken saatlerinde çalışmalarına başlıyor. Belediyeye bağlı ekipler tarafından hijyenik koşullarda hazırlanan ve en az dört çeşit yemekten oluşan menüler, ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar ulaştırılıyor.

Aşevi, geçen yıl boyunca 435 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 130 bin 226 paket sıcak yemek hizmeti sundu. 2026 yılında da çalışmalarına devam eden aşevi, artan düzeyde yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor.