Maltepe Belediyesi'nin Ücretsiz "Evde Sağlık" Hizmeti Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maltepe Belediyesi'nin Ücretsiz "Evde Sağlık" Hizmeti Devam Ediyor

10.02.2026 16:29  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, hastanelere gitmekte zorluk çeken vatandaşlar için evde sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Uzman ekipler, enjeksiyon, serum, kan alma ve pansuman gibi hizmetlerle yıllık 15 bin vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşlar için hayata geçirdiği "Evde Sağlık" hizmeti devam ediyor.

Maltepe Belediyesi, tedavileri evde devam eden vatandaşlara alanında uzman personelden oluşan ekipleriyle sağlık hizmeti sağlıyor. Ücretsiz yapılan çalışmalar kapsamında destek talebini ileten hastalara; enjeksiyon, serum, kan alma ve pansuman gibi sağlık hizmetleri sunuluyor, sağlık konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Evde Sağlık ve Ambulans Birimi Sorumlusu Osman Kalyon, "4 tane hasta nakil aracı, 3 tane özel gereksinimli servis aracı ve 2 tane evde sağlık aracı olmak üzere toplam 9 araçla yılda 15 bin vatandaşa hizmet sağlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hastanın enjeksiyon, serum ve pansumanlarını yapıyoruz. Maltepe Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adem Muzaffer Gündoğdu isimli vatandaş da "Hastaneden taburcu olduğum zaman Maltepe Belediyesi'ni arayarak talebimi oluşturdum. Üç gün sonra da bu hizmeti almaya başladım. Çok takdir ettim. Çok iyi bir hizmet. Bu süreçte bana yardımcı olan tüm çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"Evde Sağlık" hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 1 706 numaralı telefonu arayarak program dahilinde hizmet alabilecek."

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nin Ücretsiz 'Evde Sağlık' Hizmeti Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü Ordu’dan tekne almak için gelmiş Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti Avustralya’yı karıştırdı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

18:18
İşte Selahattin Demirtaş’ın son hali
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
17:51
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
Kendi ülkelerinde Türk askerlerini gören Almanlar hayretler içinde kaldı
17:43
Somali’de yolcu uçağı Hint Okyanusu’na acil iniş yaptı
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı
17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nin Ücretsiz "Evde Sağlık" Hizmeti Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.