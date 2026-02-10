Maltepe Belediyesi'nin Ücretsiz "Evde Sağlık" Hizmeti Devam Ediyor

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşlar için hayata geçirdiği "Evde Sağlık" hizmeti devam ediyor.

Maltepe Belediyesi, tedavileri evde devam eden vatandaşlara alanında uzman personelden oluşan ekipleriyle sağlık hizmeti sağlıyor. Ücretsiz yapılan çalışmalar kapsamında destek talebini ileten hastalara; enjeksiyon, serum, kan alma ve pansuman gibi sağlık hizmetleri sunuluyor, sağlık konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Evde Sağlık ve Ambulans Birimi Sorumlusu Osman Kalyon, "4 tane hasta nakil aracı, 3 tane özel gereksinimli servis aracı ve 2 tane evde sağlık aracı olmak üzere toplam 9 araçla yılda 15 bin vatandaşa hizmet sağlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hastanın enjeksiyon, serum ve pansumanlarını yapıyoruz. Maltepe Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adem Muzaffer Gündoğdu isimli vatandaş da "Hastaneden taburcu olduğum zaman Maltepe Belediyesi'ni arayarak talebimi oluşturdum. Üç gün sonra da bu hizmeti almaya başladım. Çok takdir ettim. Çok iyi bir hizmet. Bu süreçte bana yardımcı olan tüm çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

"Evde Sağlık" hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 1 706 numaralı telefonu arayarak program dahilinde hizmet alabilecek."