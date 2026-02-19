Maltepeliler, İstanbul'un Kutsal Mekanlarını "İnanç Rotaları" Programıyla Gezecek - Son Dakika
Maltepeliler, İstanbul'un Kutsal Mekanlarını "İnanç Rotaları" Programıyla Gezecek

19.02.2026 12:16  Güncelleme: 13:49
Maltepe Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde 'İnanç Rotaları' adıyla İstanbul'un kutsal mekanlarına ücretsiz geziler düzenleyecek. 23 Şubat-13 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, 18 mahalleden katılımcıları bir araya getirecek.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek "İnanç Rotaları" gezilerinde ilçenin 18 mahallesinden vatandaşlar konuk edilecek. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla yapılacak programla, Maltepelilere kentin kültürel ve tarihi mirasını yakından tanıma olanağı sunulacak.

Eyüpsultan, Fatih ve Beykoz'a ziyaret

Program kapsamında katılımcıların Eyüpsultan'da bulunan Eyüp Sultan Cami, Fatih'teki Hırka-i Şerif Cami ile Beykoz'daki Hazreti Yuşa Cami ve Tepesi'ni ziyaret edeceği, ibadetlerini yerine getirebileceği belirtildi. Ziyaretlerde Maltepelilere rehber ve sağlık ekibinin eşlik edeceği kaydedildi.

İnanç Rotaları'na katılım için Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesapları takip edilebilecek.

Kaynak: ANKA

