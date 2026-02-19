Maltepeliler, İstanbul'un Kutsal Mekanlarını "İnanç Rotaları" Programıyla Gezecek

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında İstanbul'un kutsal mekanlarına "İnanç Rotaları" adıyla ücretsiz geziler düzenleyecek. Program, 23 Şubat-13 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek "İnanç Rotaları" gezilerinde ilçenin 18 mahallesinden vatandaşlar konuk edilecek. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla yapılacak programla, Maltepelilere kentin kültürel ve tarihi mirasını yakından tanıma olanağı sunulacak.

Eyüpsultan, Fatih ve Beykoz'a ziyaret

Program kapsamında katılımcıların Eyüpsultan'da bulunan Eyüp Sultan Cami, Fatih'teki Hırka-i Şerif Cami ile Beykoz'daki Hazreti Yuşa Cami ve Tepesi'ni ziyaret edeceği, ibadetlerini yerine getirebileceği belirtildi. Ziyaretlerde Maltepelilere rehber ve sağlık ekibinin eşlik edeceği kaydedildi.

İnanç Rotaları'na katılım için Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesapları takip edilebilecek.