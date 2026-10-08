Maltepe\'de 7 katlı binanın alt 3 katı çöktü, 2 kişi öldü, 3\'ü çocuk 10 kişi yaralandı

MALTEPE'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken itfaiye ekipleri, binanın çökmeyen katlarına merdivenli araçla ulaşıp "Sesimi duyan var mı?" diye seslenerek yeniden kontrol etti.

Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı binanın alttaki 3 katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3'ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanların güvenli alandaki bekleyişi de devam ediyor.

ÇÖKMEYEN KATLAR YENİDEN KONTROL EDİLDİ

Enkaz altındaki 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, binanın tamamen çökme ihtimaline karşı çökmeyen katların yeniden kontrol edilmesine karar verildi. Merdivenli araçla katlara ulaşan itfaiye erleri, "Sesimi duyan var mı?" diye seslenerek içeride kalan olup olmadığını tekrar kontrol etti.