Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 5 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor - Son Dakika
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Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 5 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor

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Maltepe\'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü, 5 kişi kurtarıldı, 3 kişi aranıyor
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Vali Davut Gül, Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binada 14 daireden 2 kişinin memlekette olduğunu, kalan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını, 4'üyle temas sağlandığını ve 3 kişi için aramanın sürdüğünü açıkladı. Tahliye edilenler AFAD'ın temin ettiği otelde konaklayacak.

MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül "Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişinin 4 tanesiyle temas sağlandı. 3 kişi arama çalışması sürüyor" dedi.

İstanbul Valisi Gül, "Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerde, zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor" dedi.

'1987 YILINDA YAPILAN BİR BİNA'

Gül "Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok. "

Kaynak: DHA
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