Maltepe'de alkollü sürücünün çarptığı bekçinin ölümünde 9 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Maltepe'de alkollü sürücünün çarptığı bekçinin ölümünde 9 yıla kadar hapis istemi

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Cihan Bulut'un alkollü araç kullanarak bekçi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğu davada savcı, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma karar için 23 Eylül'e ertelendi, sanık tahliye talebinde bulundu.

Maltepe'de alkollü kullandığı otomobille bekçi Mustafa Karamehmetoğlu'na çarparak ölümüne neden olan Cihan Bulut'un yargılandığı davada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Duruşma karar için ertelendi.

Kaza, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 04.50 sıralarında Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Cihan Bulut, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptı. Kazanın ardından sürücü, taksiye binerek kaçarken, araçta bulunan diğer 3 kişi olay yerinde kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karamehmetoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından ifadeleri alınan 3 kişi, Cihan Bulut ile birlikte alkol aldıklarını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi 12 saat sonra gözaltına aldı. Yapılan idrar testinde şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Cihan Bulut, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Bulut'un yargılanmasına Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanık Cihan Bulut tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, ölen Mustafa Karamehmetoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi raporunda sanığın olayın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, yine olayda sanığın yüksek derecede alkollü olduğu birlikte değerlendirildiğinde, üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediğinin anlaşıldığını belirterek, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

'OLAY BİR KAZADIR'

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan tutuklu sanık Cihan Bulut, "Mütalaayı kabul etmiyorum. 8 aydan beri tutukluyum. Olay bir kazadır. İsteyerek yapmadım. Kim böyle bir şeyi yapmak ister. Tüm dosyadaki deliller ile beraber tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

YAKINLARI ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Ölen Mustafa Karaahmetoğlu'nun yakınları ise, "Sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz" dediler.

Duruşma karar için 23 Eylül tarihine ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Cihan Bulut'un, otomobilinde bulunan tanıklarla birlikte alkol aldıktan sonra aracıyla seyir halindeyken Mustafa Karamehmetoğlu'nun aracına çarptığı ve Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Tanıkların yapılan alkol ölçümlerinde yüksek promil tespit edildiği, ifadelerinde, birlikte yüksek miktarda alkol tükettiklerini ve şüphelinin de aynı oranda alkol aldığını beyan ettikleri aktarıldı. İddianamede, kazaya tanık olan Onur B.'nin ifadesinde ise şüphelinin yüksek hızla 'makas atarak' ilerlediği sırada bekçinin aracına çarptığını, araçtan inen kişilerin alkollü olduklarının anlaşıldığını söylediği belirtildi. Cihan Bulut hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA

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