Maltepe Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Program

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde hizmet veren Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde yaklaşan Anneler Günü kutlandı. Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hayatımıza emek veren tüm annelerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Anneler Günü'nü Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde organize ettiği etkinlikle kutladı. Programa katılan Köymen, resim, örgü, satranç ve camaltı boyama kursu atölyesine ve çalışmalara katılan kursiyerlerin Anneler Günü'nü kutlayıp, onlara karanfil hediye etti.

Programda Anneler Günü için hazırlanan kutlama pastası kesildi. Daha sonra Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Koro, Anadolu'nun zengin kültürünü yansıtan türküler seslendirdi.

"Maltepe'de mutluluğunuz için çalışıyoruz"

Kutlama programında anneler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Köymen, "Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hayatımıza emek veren tüm annelerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Dayanışmayı büyüten ve birlikte yaşam kültürünü zenginleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel buluşmaya katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortamda evimiz olarak gördüğümüz Maltepe'de mutluluğunuz için çalışıyoruz. Hepiniz değer katıyorsunuz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.