Maltepe Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Program

06.05.2026 11:55  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Anneler Günü'nü Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Belediye Başkanı Esin Köymen, annelere teşekkür ederek onlara karanfil hediye etti ve yerel Türk Halk Müziği Korosu konseri ile etkinlik zenginleştirildi.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin ilçenin farklı mahallelerinde hizmet veren Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nde yaklaşan Anneler Günü kutlandı. Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hayatımıza emek veren tüm annelerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Maltepe Belediyesi, yaklaşan Anneler Günü'nü Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde organize ettiği etkinlikle kutladı. Programa katılan Köymen, resim, örgü, satranç ve camaltı boyama kursu atölyesine ve çalışmalara katılan kursiyerlerin Anneler Günü'nü kutlayıp, onlara karanfil hediye etti.

Programda Anneler Günü için hazırlanan kutlama pastası kesildi. Daha sonra Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Koro, Anadolu'nun zengin kültürünü yansıtan türküler seslendirdi.

"Maltepe'de mutluluğunuz için çalışıyoruz"

Kutlama programında anneler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Köymen, "Sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hayatımıza emek veren tüm annelerimize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Dayanışmayı büyüten ve birlikte yaşam kültürünü zenginleştiren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel buluşmaya katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve tüm komşularımıza teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortamda evimiz olarak gördüğümüz Maltepe'de mutluluğunuz için çalışıyoruz. Hepiniz değer katıyorsunuz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi“ projesini görüştü Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesini görüştü
TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor TCMB Başkanı Karahan: Savaş kararlılığımızı değiştirmiyor
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
Okan Buruk’tan Bertuğ Yıldırım’a kanca Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli’nin görüntüleri olay oldu İç çamaşırı giymeden sahneye çıkan Defne Samyeli'nin görüntüleri olay oldu

13:14
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap
Diğer adaylardan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap
12:56
Müsavat Dervişoğlu’ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
Müsavat Dervişoğlu'ndan parti grubunu ayağa kaldıran Öcalan sözleri
12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 13:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.