Maltepe'de Araç Kesme Olayında İkinci Şüpheli Yakalandı

Güncel

Maltepe'de, önünü kestikleri aracın camını kıran 2 şüpheliden diğeri de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta D100 karayolunda yaşanan olaya ait görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerden kimliğini tespit ettiği K.G'yi 17 Ağustos'ta yakaladı, 12 bin 878 lira cezai işlem uyguladı. Polisteki işlemlerinin ardından "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan adliyeye sevk edilen K.G, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Çalışmaların devamında kimliği belirlenen diğer şüpheli F.G. (28) ise dün akşam Sultanbeyli'de gözaltına alındı. Yapılan incelemede F.G'nin 59 suç kaydı olduğu, ayrıca 8 ayrı suçtan toplam 7 yıl 10 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.