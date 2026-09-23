Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sanığın cezası indirimle 5 yıla düştü - Son Dakika
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Maltepe'de bekçinin ölümüne neden olan sanığın cezası indirimle 5 yıla düştü

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Maltepe'de çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan sanık, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme takdiri indirimle cezayı 5 yıla indirirken, pişman olduğunu söyleyen sanık beraat talebinde bulundu.

Maltepe'de otomobiliyle çarptığı araçtaki çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Cihan Bulut, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktulün yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Bulut, "Kabahatimin olmadığını söylemiyorum, kabahatim var fakat ölümün gerçekleşmesinde ölenin kullandığı araç niteliği de etkili olmuştur. Böyle bir kazanın olmasını istemezdim, pişmanım. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Cihan Bulut'u "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırdı. Mahkeme, takdiri indirim uygulayarak sanığın cezasını 5 yıla düşürdü.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Ocak'ta Cevizli Mahallesi'ndeki D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen kazada, çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Cihan Bulut hakkında yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, sanık Bulut'un sevk ve idaresindeki araçla çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Karamehmetoğlu'nun kullandığı araca çarptığı belirtilerek, Karamehmetoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği, Bulut'un kaza yerinden ticari taksiyle kaçması sebebiyle ilk aşamada yakalanamadığı anlatılmıştı.

Sanık Bulut'un, olaydan 12 saat sonra kolluk görevlilerine teslim olduğu belirtilen iddianamede, alınan kan ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanmadığı ifade edilmişti.

İddianamede, Bulut'un soruşturma aşamasında alınan ifadesinde ise olaydan önce bir mekanda alkol aldığını, kullandığı araçla eve giderken kaza yaptığını ve korktuğu için olay yerinden kaçtığını beyan ettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaMaltepeMahkemeGüncelSon Dakika

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