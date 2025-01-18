Maltepe\'de Çatı Yangını: 71 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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MALTEPE'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Emine Odabaşı(71) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, 13.45 sıralarında, Cevizli Mahallesi, Zuhal Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, mahsur kalan Emine Odabaşı kurtarılarak hastaneye götürüldü. Obaşı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.