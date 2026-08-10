Maltepe\'de Elektrikli Araçta Yangın

MALTEPE'de park halindeki elektrikli araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Eser Yılmaz sabah saatlerinde 34 MRS plakalı elektrikli aracını dükkanının önüne park etti. Park edildikten 3 saat sonra yol kenarında park halindeki araç biranda yanmaya başladı. Aracın motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, duman çıkışının önlenmesi amacıyla elektrikli aracın üzeri siyah branda ile örtüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.