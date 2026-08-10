İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika
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İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul\'a geliyor! İşte Fenerbahçe\'nin yeni forveti
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Fenerbahçe Romelu Lukaku transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertliler ile Napoli arasındaki bonservis pazarlığında farkın iyice azaldığı belirtilirken, Belçikalı golcünün Napoli'nin kampına katılmayacağı ve İstanbul'a gelmek için son onayı beklediği aktarıldı.

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis için Benfica ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamamasının ardından Romelu Lukaku'ya yöneldi.

Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızla kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtilirken transferin tamamlanması için Napoli ile bonservis pazarlıkları başladı.

NAPOLI İLE FARK İYİCE AZALDI

Il Mattino'nun haberine göre Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki kulübün istediği ve teklif ettiği rakamlar arasındaki farkın oldukça azaldığı ve görüşmelerin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği öne sürüldü.

<a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Napoli'nin daha önce Lukaku için çift haneli bir bonservis beklentisinin bulunduğu belirtilmişti. Fenerbahçe ise pazarlıklarda rakamı yükselterek İtalyan ekibiyle anlaşma zemini aradı.

LUKAKU DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Transfer sürecinde Lukaku'nun tavrı da Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Belçikalı golcünün Napoli yönetimiyle görüşerek sarı-lacivertli takıma gitmek istediğini açık şekilde ilettiği öne sürülmüştü.

Lukaku'nun, "Bırakın beni Fenerbahçe'ye gideyim" diyerek transfer konusunda Napoli yönetiminden kolaylık istediği belirtilmişti. Oyuncunun temsilcilerinin de anlaşmanın sağlanması için görüşmelerde aktif rol aldığı ifade edildi.

NAPOLI KAMPINA KATILMAYACAK

Son gelişmeye göre Lukaku, Napoli'nin kampına katılmayacak. 33 yaşındaki santrforun Türkiye'ye hareket etmek için kulüpler arasındaki görüşmelerden çıkacak son onayı beklediği aktarıldı. Fenerbahçe ile Napoli'nin anlaşması halinde Lukaku'nun İstanbul'a gelerek transfer sürecini tamamlaması bekleniyor.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Sarı-lacivertlilerin anlaşmanın ardından Lukaku'yu kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirmeyi planladığı da daha önce belirtilmişti.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden Belçikalı golcü, Napoli formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu nedenle Fenerbahçe'nin transferi resmiyete dökmeden önce oyuncunun sağlık durumunu ayrıntılı şekilde değerlendireceği ifade edilmişti.

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Son Dakika Spor İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    yine başlık farklı içerik farklı zorla sildireceksiniz uygulamayı 10 0 Yanıtla
    Eko Set Eko Set:
    Hep aynı şeyi yapıyorlar, amaç sayfa tıklansın 1 0
  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    artık bitirin şu transfer işini iyice gına geldi . hergün bir uyduruk haber çıkıyor 2 1 Yanıtla
  • 198919 198919:
    bizim için ndombele vakası olacak 1 0 Yanıtla
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