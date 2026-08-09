Ünlü oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden bebek müjdesi: Kızları geliyor

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, bebek heyecanı yaşıyor. 2023 yılında nikâh masasına oturan ünlü çift, bugün düzenledikleri cinsiyet partisiyle bebeklerinin cinsiyetini duyurdu. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kız bebek beklediklerini açıkladı.

BEŞ AYLIK İLİŞKİNİN ARDINDAN EVLENDİLER

Alina Boz ile Umut Evirgen'in aşkı 2023 yılında başladı. Çift, ilişkilerinin başlamasından yaklaşık beş ay sonra evlilik kararı aldı. Çift, 2 Aralık 2023'te İstanbul'da dünyaevine girdi.

Çiftin düğünü, Emirgan'da demirli bulunan Halas 71 isimli teknede gerçekleştirildi. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı sade düğünde nikâhı dönemin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

Nikâhta Alina Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen'in şahitleri ise Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Nikâh cüzdanını Fatih Terim, Alina Boz'a teslim etti.

DÜĞÜN ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURMUŞTU

Çiftin düğününe sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlü isim katılmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Çağla Şikel, Hazal Kaya, Ali Atay ve Berrak Tüzünataç davetliler arasında yer almıştı.

Alina Boz düğününde Vivienne Westwood imzalı gelinlik tercih ederken, Umut Evirgen özel dikim smokin giymişti. Nikâhın ardından davetliler özel hazırlanan yemek menüsü eşliğinde kutlamaya devam etmişti.

ŞİMDİ SIRA ANNE BABA OLMAYA GELDİ

Evliliklerinin ardından özel hayatlarını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, 2026 yılında bebek müjdesiyle gündeme geldi.

Bir süredir Alina Boz'un hamile olduğu yönündeki iddialar konuşulurken, oyuncu geçtiğimiz günlerde mezuniyet töreninde yaptığı açıklamayla hamilelik haberini doğruladı. Ardından gözler çiftin bebeğinin cinsiyetine çevrildi.

Beklenen açıklama ise bugün geldi. Alina Boz ve Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinden görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımla birlikte çiftin kız bebek beklediği ortaya çıktı.

Böylece 2023'te başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Alina Boz ve Umut Evirgen için yeni bir dönem başladı. Çift, şimdi ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşıyor.