Özkan Yalım\'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Mart ayında yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlıklarıyla ilgili hukuki süreçte yeni bir adım atıldı. Devam eden soruşturmada 'itirafçı' konumuna geçen ve defalarca ek ifadesine başvurulan Yalım'ın, kayyum atanan şirketlerine ait araçlar TMSF tarafından vitrine çıkarıldı.

ARAÇLARA 53,2 MİLYON İSTENİYOR

Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Ltd. Şti.’ne ait yirmi bir, Yalımlar Tekstil İnşaat Ltd. Şti.’ye ait beş olmak üzere toplam yirmi altı aracın açık teklif ve açık artırma yöntemiyle satılacağı duyuruldu. Satış listesinde Mercedes G 400 D, Audi A5 Cabriolet ve Tesla Model Y gibi dikkat çeken lüks otomobiller yer alırken, araçlar için belirlenen muhammen bedellerin toplamının 53,2 milyon TL'yi aştığı belirtildi.

ARAÇLARIN ÜZERİNDE HACİZ VAR

İhale dosyasına yansıyan bilgilere göre, satışa sunulan geniş araç filosu otomobil, motosiklet, kamyon, çekici, tanker ve yarı römorklardan oluşuyor. Araç markaları arasında Mercedes, Audi, Tesla, BYD, Honda, Yamaha, Iveco, Ford ve Kassbohrer bulunuyor. TMSF'nin açıklamasında, araçların önemli bir kısmının üzerinde vergi daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından konulmuş haciz şerhlerinin bulunduğu vurgulandı. Ayrıca araçların tamamında "Yalım Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" oluşturulmasına ilişkin hak mahrumiyeti kaydının da yer aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

İHALE YARIN

Araçların satışı için teklif verme süresi 10 ağustos tarihinde saat 16.00'da sona erecek. Merakla beklenen ihale süreci ise 11 ağustos tarihinde TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek. Yalımlar Tekstil'e ait beş aracın ihalesi saat 13.30'da, Yalım Petrol'e ait yirmi bir aracın ihalesi ise saat 14.10'da yapılacak. TMSF yayımladığı ilanda teklif sürecine dair, "Tekliflerin, 10.08.2026 tarihi saat 16.00’a kadar Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, Şişli/İstanbul adresinde veya Kaşbelen Köyü, 2. Derin Sokak, No: 11/1 İzmir Yolu 8.km Üniversite karşısı Merkez/UŞAK adresine elden teslim etmeleri ya da aynı tarih/saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile ulaştırılması veya [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen şartname asılları ihale saatinden önce Yalım Petrol yetkililerine mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.