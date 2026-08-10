Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi - Son Dakika
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Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

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Kolombiya'nın Medellin şehrinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı verilirken ülkeden gelen görüntülerde yıkımın çok büyük olduğu gözler önüne serildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kolombiya'da TSİ 15.34'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, Kolombiya'nın Antioquia eyaletindeki Medellin şehrinin 18 kilometre güneydoğusunda kaydedilen depremin büyüklüğü 7.4 olarak belirtildi.

DEPREM SABAH SAATLERİNDE VURDU

Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin başkent Bogota'da da hissedildiği kaydedildi. Depremin yerel saatle sabahın erken saatlerinde meydana geldiği öğrenildi.

<a class='keyword-sd' href='/guney-amerika/' title='Güney Amerika'>Güney Amerika</a> ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

VALİDEN AÇIKLAMADA

Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba-Curi, deprem sonrasında yaptığı açıklamada Quibdo kentinde yaralananlar bulunduğunu ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Cordoba-Curi, artçı sarsıntılar konusunda endişeli olduklarını belirterek ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yetkililer, bölgedeki yerel yönetimlerle temas halinde olduklarını ve depremin yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmeye çalışıldığını bildirdi.

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

KATEDRAL AĞIR HASAR ALDI

Deprem esnasında dünyanın en büyük tuğla yapılı katedrallerinden biri olan Metropolitan Katedral Bazilikası ağır hasar gördü.

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika, Kolombiya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erdal Sağ Erdal Sağ:
    Önce Venezuella sonra Meksika şimdi de Kolombiya, Latin Amerikada son 45 günde 3 büyük deprem. Umarız ki 15 gün sonra bir deprem daha olmaz. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    abd nin işidir 0 0 Yanıtla
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