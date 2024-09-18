Maltepe'de Huzur Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Maltepe'de Huzur Toplantısı Yapıldı

Maltepe\'de Huzur Toplantısı Yapıldı

Maltepe'de suçla mücadele ve gençlerin korunması amacıyla Huzur Toplantısı yapıldı.

18.09.2024 17:53
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MALTEPE'de İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 'Huzur Toplantısı' yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, 'Günümüzde yaşamın daha komplike hale gelmesi, teknolojinin artmasıyla birlikte özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışmaktayız. Madde bağımlılığından gençlerimizi ve çocuklarımızı korumayı arzu ediyoruz. Bu konuda polislerimiz devletimizin güvenlik birimleri yoğun gayret gösteriyor' dedi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Huzur Toplantısı' Maltepe Cumhuriyet Kültür Merkezi Evlendirme Dairesi'nde düzenlendi. Toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda STK üyesi, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Toplantının başında uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Bahri Tiryaki'nin açılış konuşmasının ardından Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik toplantıya katılanlara Maltepe'deki asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

'MADDE BAĞIMLILIĞINDAN GENÇLERİMİZİ VE ÇOCUKLARIMIZI KORUMAYI ARZU EDİYORUZ'

Toplantıda konuşan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, 'Devletin temel hizmet alanı vatandaşların güvenliği, esenliği ve sağlığı. Biz de Maltepe ilçemizde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için karasal alanda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz aracılığıyla, denizde ise, Sahil Güvenlik Komutanlığımız aracılığıyla yoğun gayret ve çaba göstermekteyiz. Emniyet asayiş alanına giren başka bir faaliyet alanımız ise, Maltepe Cezaevinde bulunan vatandaşlarımızın güvenliğinin 24 saat sağlanmasıdır. Günümüzde yaşamın daha komplike hale gelmesi, teknolojinin artmasıyla birlikte özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmaya çalışmaktayız. Madde bağımlılığından gençlerimizi ve çocuklarımızı korumayı arzu ediyoruz. Bu konuda polislerimiz devletimizin güvenlik birimleri yoğun gayret gösteriyor' dedi.

MALTEPE'DE SUÇLARIN YÜZDE 97'Sİ AYDINLATILIYOR

Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik de topantıda bir konuşma yaptı. Çelik, 'Maltepe'de bu suçların yüzde 97'sinin failini buluyoruz. 100 suçtan sadece 3 tanesi senede ortalama olarak faili meçhul kalabiliyor. En çok muzdarip olduğumuz suçlardan bir tanesi evden hırsızlık suçları' diye konuştu.

'TEMEL AMAÇLARIMIZDAN BİRİ İÇ BARIŞ İÇİNDE HAYATIMIZI İDAME ETTİRMEMİZ'

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ise, 'Temel amaçlarımızdan bir tanesi de yaşadığımız bölgede güvenlik de dahil olmak üzere, hepimizin birlikte bir iç barış içerisinde hayatımızı idame ettirmemiz. Herşeyden önce sağlam yapılı bir çevrede hayatımızı geçirmemiz bizim de önceliğimiz.Emniyetimizle birlikte zabıta teşiklatımız ortak çalışmalar yapıyor güvenlik açısından. Bunların öncesinde hep birlikte yapmamız gereken başka bir çalışma daha var. Bu çalışma da çocuklarımızın geleceği için yaşadığımız çevreye sahip çıkmamız. Çalışma arkadaşlarımızla yapmaya çalıştığımız en önemli işlerin başında, çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesini sağlamak geliyor' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de Huzur Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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