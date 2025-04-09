Maltepe'de Huzurevinde Yangın Şoku

İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.