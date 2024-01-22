Maltepe\'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

-Evinde yakalanan şüphelinin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL MALTEPE'de seyir halindeki otomobil, yol kenarında park halinde olan başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan sürücü kısa sürede Üsküdar'daki evinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin sürücü belgesinin de olmadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 04.45 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana geldi. E.E'nin (36) kullandığı 06 GAP 16 plakalı otomobil, içinde Samet Ç.(34), Hakan Y.(20) ve Haluk Ş. (22)'nin bulunduğu yol kenarında bekleyen 41 AHT 982 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, E.E aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Samet Ç. ve Hakan Y.'nin hayatını kaybettiği, Haluk Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. E.E.(36) isimli sürücü Üsküdar Ünalan Mahallesindeki evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 1 havalı tabanca, 3,6 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca farklı suçlardan

6 kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen otomobile, arkadan gelen otomobilin çarptığı görülüyor.