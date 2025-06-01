Maltepe\'de Motosiklet Kazası

MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet kaza yaptı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler yavaşlayarak, araçlarıyla yolun 1 şeridini trafiğe kapadı. Ekipler gelene kadar bekleyen araç sahipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünün acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınmasının ardından bölgeden ayrıldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza saat 13.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler - Samandıra Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Sancaktepe yönünde seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek, sürüklendi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, motosiklet ise refüjün üzerinden karşı yöne geçti. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdikten sonra araçları ile yolun 1 şeridini trafiğe kapatarak, yola düşen motosiklet sürücüsüne başka araçların çarpmasını önledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri de yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Yaralının ambulansa alınması ve karşı yöne geçen motosikletin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.