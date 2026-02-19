Maltepe'de Oto Tamircisinde Yangın

Maltepe'de oto tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Zümrütevler Mahallesi Heves Sokak'taki oto tamircisi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinin bitişiğindeki binada bulunan bir kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.