Maltepe\'de Oto Tamirhanesinde Yangın

MALTEPE'de oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Heves Sokak'ta bulunan oto tamirhanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında iş yerinin bitişiğindeki binada oturan bir kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kadına ambulansta müdahale etti.

'BİR ANDA PATLAMA OLDU'

Mahalle sakinlerinden Rıdvan Dink, "Bir anda patlama sesi duyduk. Taş düşme sesi gibi sesler geldi. Burası tamirhane olarak kullanılıyor. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti" dedi. Cem Dikmeci ise, "Yangın bir anda patlama sesiyle başladı. Alevler yükseldi, yan taraftaki binaya da sıçradı. Hemen itfaiyeyi aradık. Burası tamirhane olarak kullanılıyor, alt tarafında marangoz dükkanı var. Oraya sıçrasa daha büyük bir felaket olurdu. İçeride boya ve tiner bulunuyor. Yaralı ya da can kaybı yok" diye konuştu.