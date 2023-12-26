Maltepe\'de panelvan ile otomobil çarpıştı

Maltepe'de panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Maltepe Büyükbakkalköy yolunda seyreden K.Y. idaresindeki 34 KB 0750 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Otomobil burada C.A. idaresindeki 34 HBB 947 plakalı panelvan ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Araçların kaldırmasının ardından trafik akışı normalde döndü.
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