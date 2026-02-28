"Maltepe'de Ramazan Eğlenceleri" Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde - Son Dakika
"Maltepe'de Ramazan Eğlenceleri" Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde

28.02.2026 09:50  Güncelleme: 10:45
Maltepe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği 'Maltepe'de Ramazan Eğlenceleri' programını Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde başlattı. Etkinlikler, geleneksel Türk sahne sanatlarıyla zenginleştirilerek her yaştan izleyiciye hitap edecek şekilde planlandı.

Maltepe Belediyesi, ramazan ayının kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlediği "Maltepe'de Ramazan Eğlenceleri" programını sürdürüyor. Etkinlikler, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Ramazan ayı boyunca haftalık olarak gerçekleştirilecek programlar, geleneksel Türk sahne sanatlarını ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Ramazan akşamlarında meddah gösterisiyle başlayan etkinlikler; Karagöz ve Hacivat, orta oyunu, kanto, halk oyunları ve fasıl dinletisiyle devam ediyor.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin her yaştan izleyiciye hitap edecek şekilde hazırlandığı belirtilirken, tüm vatandaşlar programa davet edildi. Açıklamada ayrıca, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirecek buluşmalara ev sahipliği yapmanın amaçlandığı vurgulandı.

Ücretsiz olarak düzenlenen "Maltepe'de Ramazan Eğlenceleri" tüm vatandaşlara açık olacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
