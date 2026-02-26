Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Ele Geçirildi - Son Dakika
Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Ele Geçirildi

Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Ele Geçirildi
26.02.2026 13:02
Maltepe'de uyuşturucu imalatı yapan 3 şüpheli yakalandı, 15 kilo marihuana ve silahlar ele geçirildi.

MALTEPE'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 15 kilo uyuşturucu, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Gülensu Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde ihabar aldı.Ekiplerin çalışmalarının ardından 25 Şubat Çarşamba günü belirlenen adrese operasyon düzenlendi.Operasyonda İ.K. E.K. ve Ş.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.Adreste yapılan aramalarda 15 kilo marihuana, 35 kök Hint keneviri, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 26 fişek,120 bin lira nakit para, 2 hassas terazi, 15 adet ışıklandırma sistemi, 1 adet Hint keneviri ayrıştırıcı/öğütücü, 2 adet yetiştirmede kullanılan zaman ayarlı ışıklandırma aparatı, 3 adet yetiştirmede kullanılan ışıklandırma aparatı, 3 adet yetiştirmede kullanılan fan ve 1 vakum cihazı, çok sayıda vakumlu paket ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

