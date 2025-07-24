Maltepe\'de Yangın, Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Maltepe'de bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı dairede mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
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