Maltepe Gülsuyu'nda ev sahibi-kiracı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu
Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi silahla vuruldu. Ateş eden şüphelinin bir evde saklandığı belirtilirken polisin şüpheliyi ikna ederek yakalama çalışmaları sürüyor.
Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla vuruldu.
Gülsuyu Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda 2 kişinin silahla vurulduğu, ateş eden şüphelinin bir evde saklandığı belirtildi.
Polis ekiplerinin, şüpheliyi ikna etme ve yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Maltepe Gülsuyu'nda ev sahibi-kiracı kavgasında 2 kişi silahla vuruldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?