Maltepe Sahilyolu'nda manevra yapan otomobil refüje çıkarak durduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe Sahilyolu'nda U dönüşü yapmak için duran otomobile çarpmaktan kaçınan sürücünün otomobili kontrolden çıkarak refüje savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; olay anı başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
İsa ALMAÇAYIR-Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL – Maltepe Sahilyolu'nda U dönüşü yapmak için duran otomobile çarpmak istemeyen sürücü kazaya neden oldu. Sürücünün manevra yaptığı sırada meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaza, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.50 sıralarında Maltepe Sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U dönüşü yapmak için yolda duran otomobili fark eden araç sürücüsü, duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje savrulduktan sonra durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
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