Mamak Belediye Başkanı Promosyon Ödemesini Dmd Hastası Kardeşlere Bağışladı

06.05.2026 20:36  Güncelleme: 22:10
(ANKARA)- Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyon anlaşmasının ardından kendi promosyon ödemesinin tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı. Şahin, belediye yöneticileri ve personele de kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Şahin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeline de çağrıda bulunarak kampanyaya destek verilmesini istedi. Şahin, küçük büyük her katkının umutları büyüteceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:10:27. #7.13#
