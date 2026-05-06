Mamak Belediye Başkanı Promosyon Ödemesini Dmd Hastası Kardeşlere Bağışladı

(ANKARA)- Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, banka promosyon anlaşmasının ardından kendi promosyon ödemesinin tamamını DMD hastası kardeşler Ömer ve Musab için yürütülen yardım kampanyasına bağışladı. Şahin, belediye yöneticileri ve personele de kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Şahin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeline de çağrıda bulunarak kampanyaya destek verilmesini istedi. Şahin, küçük büyük her katkının umutları büyüteceğini vurguladı.