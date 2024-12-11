Mamak Belediyesi'nden Şehit ve Asker Ailelerine Destek Projesi - Son Dakika
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Mamak Belediyesi'nden Şehit ve Asker Ailelerine Destek Projesi

Mamak Belediyesi, şehit ve asker ailelerine düğün, sünnet ve asker uğurlama gibi organizasyonlar için müzik, organizasyon, davul ve zurna desteği verecek. 'Ailemiz Mamak' projesi ile aileler desteğe Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla başvurabilecek. Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, şehit ve asker ailelerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

11.12.2024 13:48
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Mamak Belediyesi, şehit ve asker ailelerinin düğün, sünnet, asker uğurlama gibi organizasyonları için müzik, organizasyon, davul ve zurna desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit ve asker ailelerinin düğün, sünnet, asker uğurlama gibi organizasyonlarına destek olmak amacıyla "Ailemiz Mamak" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, söz konusu organizasyonları için şehit ve asker ailelerine, müzik, organizasyon, davul ve zurna desteği verilecek.

Aileler, bu destekten Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak faydalanabilecek.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti kıymetli aileleri ve kahraman Mehmetçiklerimizin ailesi bizim de ailemiz. Şehitlerimizin geride kalan aile bireylerine sahip çıkmak, vatani görevini yerine getiren asker ailelerimizi yalnız bırakmamak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mamak Belediyesi'nden Şehit ve Asker Ailelerine Destek Projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mamak Belediyesi'nden Şehit ve Asker Ailelerine Destek Projesi - Son Dakika
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