Mamak Belediyesi'nden Şehit ve Asker Ailelerine Destek Projesi

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Mamak Belediyesi, şehit ve asker ailelerinin düğün, sünnet, asker uğurlama gibi organizasyonları için müzik, organizasyon, davul ve zurna desteği verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehit ve asker ailelerinin düğün, sünnet, asker uğurlama gibi organizasyonlarına destek olmak amacıyla "Ailemiz Mamak" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, söz konusu organizasyonları için şehit ve asker ailelerine, müzik, organizasyon, davul ve zurna desteği verilecek.

Aileler, bu destekten Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak faydalanabilecek.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin emaneti kıymetli aileleri ve kahraman Mehmetçiklerimizin ailesi bizim de ailemiz. Şehitlerimizin geride kalan aile bireylerine sahip çıkmak, vatani görevini yerine getiren asker ailelerimizi yalnız bırakmamak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.