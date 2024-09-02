Mamak Belediyesi\'nin Drift Pisti ve Okçuluk Alanı Projesi tepki topladı

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Mamak Belediyesince Bayındır Barajı'nın güneydoğusunda yapımına başlanan "Drift Pisti ve Okçuluk Alanı Projesi"ne, Kutludüğün ve Bayındır mahalleleri sakinleri tepki gösterdi.

Kutludüğün ve Bayındır mahalleleri sakinlerinden oluşan grup, Mamak Belediyesince yapımı sürdürülen projenin uygulandığı alanda toplandı.

Kutludüğün Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fazlı Saraç, grup adına yaptığı açıklamada, projeye karşı olmadıklarını ancak drift alanının projeden çıkarılmasını istediklerini söyledi.

Kutludüğün ve Bayındır mahallelerinde yaşayanların faydalanabileceği, kırsal kalkınmayı destekleyen projelere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Saraç, "Biz projeye 'evet' diyoruz ama drift istemiyoruz. Burası başkalarının tatmin merkezi değil. Kutludüğün'ün, Bayındır'ın insanının faydalanacağı proje istiyoruz." dedi.

Saraç, bölgede futbola yeteneği olan çocukların olduğunu belirterek, "Bu çocuklar, 15-20 kilometre hazırlık maçı oynamaya gidiyor. Drift buradaki insanları rahatsız edecek, milletin lastik yakma sesini dinlemek zorunda değiliz. Şehir dışına bir yere yapsınlar. O alana futbol sahası, spor kompleksi yapsınlar. Biz bunu istiyoruz." dedi.