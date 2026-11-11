Mamak\'ta AVM otoparkında yanan otomobil indirim çadırlarını kullanılamaz hale getirdi

Mamak'ta AVM otoparkında yanan otomobil indirim çadırlarını kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Mamak'ta bir AVM'nin açık otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, bahçedeki indirim çadırlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil ile tekstil ürünleri bulunan çadırlar kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinin (AVM) açık otoparkındaki otomobilde çıkıp indirim çadırlarına sıçrayan yangın söndürüldü.
Mamak'taki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otomobilde çıkan yangın, AVM'nin bahçesinde kurulu olan indirim çadırlarına da sıçradı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil ürünlerinin bulunduğu indirim çadırları ve yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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