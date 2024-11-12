Mamak'ta Doğal Gübre Projesi

Güncel

Mamak Belediyesince hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan alınan gübreler fermente edilerek ilçedeki park ve bahçelerde kullanılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünce hem belediyenin bütçesine katkı sağlanması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi için proje başlatıldı.

Proje kapsamında daha önce dışarıdan satın alınan gübrelerin yerine hayvancılıkla uğraşan vatandaşlardan doğal gübre temin edilerek belediye kaynakları etkin şekilde kullanılacak.

Bu sayede hem tarım hem de peyzaj çalışmalarında kullanılan gübrelerin maliyetleri düşürülecek ve atıkların çevreye zarar vermesi engellenecek. Ayrıca projeyle ilçedeki park ve bahçelerin gübre ihtiyacı da belediyenin kaynaklarıyla karşılanacak.

Açıklamada projeye ilişkin görüşlerine yer verilen Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Murat Esen de atık gübrelerin haftalık olarak fermente edilip karıştırıldığını ve gübrenin kullanıma hazır hale geldiğini, ayrıca Mamak'ta bulunan 14 bin büyükbaş hayvanın atıklarının çevreye zarar vermeden toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçildiğini ifade etti.