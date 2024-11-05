Mamak Belediyesi, ilçedeki ruhsatsız ve metruk yapıları yıkım çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilbayır, Çağlayan, Mehtap, Ege, Şahapgürler ve Fahri Korutürk Mahallelerindeki kaçak ve güvenlik riski taşıyan yapıları yıkma kararı aldı.
İlk etapta 30 yapının yıkımı gerçekleştirilirken, yeni tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Mamak'ta Kaçak Yapılara Yıkım Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?