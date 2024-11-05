Mamak'ta Kaçak Yapılara Yıkım Başladı

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Mamak Belediyesi, ilçedeki ruhsatsız ve metruk yapıları yıkım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşilbayır, Çağlayan, Mehtap, Ege, Şahapgürler ve Fahri Korutürk Mahallelerindeki kaçak ve güvenlik riski taşıyan yapıları yıkma kararı aldı.

İlk etapta 30 yapının yıkımı gerçekleştirilirken, yeni tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.