Ankara'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bina önünde oturan kişiye çarpıp bahçeye girdi.
Cengizhan Mahallesi 846. Cadde'de, D.Ç. (56) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bina önünde oturan H.İ.B'ye (50) çarptı.
Çarpma sonucu sürücü ve H.İ.B. yaralanırken, araç binanın bahçesine girdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri, aracı bahçeden çıkarmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Mamak'ta Kontrolden Çıkan Araç Yayaya Çarptı - Son Dakika
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