Ankara'nın Mamak ilçesinde site girişinde evli çifte çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 29 Haziran'da sitenin giriş kapısına otomobiliyle gelen C.Y, aracıyla önce demir kapıya, ardından kapı önünde bekleyen M.C. ve G.C. çiftine çarptı.
Kazada, aracın altında kalan M.C. ağır, G.C. ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çift, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. M.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay anı siteye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kapıyı kırarak site içerisine girmesi, kapı önünde bekleyen çifte çarpması ve ardından yaşanan panik anları yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Mamak'ta otomobil kazası: Sürücü tutuklandı - Son Dakika
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