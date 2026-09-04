Mamak'ta otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Muhittin Saat hayatını kaybetti
Ankara Mamak'ta otomobilin çarptığı 67 yaşındaki Muhittin Saat, hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarptığı 67 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.
O.Ö. (23) idaresindeki 06 VOK 74 plakalı otomobil, Battalgazi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin Saat'a (67) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Saat, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muhittin Saat, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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