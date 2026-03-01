Mamak\'ta Sokak Darbesi: 3 Şüpheli Gözaltında

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Y.C.B.'nin evine giderken ağabeyinin husumetlileri tarafından sokakta darbedildiği olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü Mamak ilçesi Başak Mahallesi Galip Hasan Kuşçuoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evine giden Y.C.B., tanımadığı 3 kişi tarafından yolu kesilerek, darbedildi. Saldırganlar, ellerinde bulunan silahın kabzası ile Y.C.B.'nin kafasına vurarak yaraladı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Y.C.B.'nin ağabeyi M.B.'nin husumetlisi olduğunu saptandı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtilirken, olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.