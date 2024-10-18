Mamak'ta Yavru Köpekler Ölü Bulundu

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Mamak Belediyesi, boş bir arazide 7 yavru köpeğin ölü olarak bulunduğunu ve bunun üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugün Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisine gelen ihbar üzerine Derbent Mahallesi'ne giden belediye veterinerlerinin 7 yavru köpeğin cansız bedeniyle karşılaştığı aktarıldı.

İlk incelemelerde yavru köpeklerin vücutlarında yaralar tespit edildiği, olaya ilişkin görgü tanığının bulunmadığı ve çevredeki kamera kayıtlarının inceleme altına alındığı aktarılan açıklamada, köpeklerin Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak otopsi işlemleri için Etlik'te bulunan Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Toprak da böyle bir olayın Mamak'ta yaşanmış olmasından üzüntü duyduklarını vurgulayarak, köpeklerin kesim ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağını ifade etti.