Mamdani, Gazze'de Ekim 2023'ten beri 74 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze'de sürdürdüğü soykırıma tepki gösterdi ve 74 binden fazla Filistinlinin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Mamdani, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına dikkati çekti.

İsrail hükümetinin, 21 binden fazlası çocuk olmak üzere, 74 bini aşkın Filistinliyi öldürdüğünü ve Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Mamdani, "Sözde ateşkesten bu yana 1400'den fazla Filistinli katledildi." ifadesini kullandı.

Mamdani, İsrail'in hastane önlerinde bekleyen ambulanslara attığı her bombanın, yerleşim yerlerini veya gazetecileri hedefleyen her dron saldırısının ve sınırdan geri çevrilen her gıda yardımının acıyı kat kat artırdığını vurguladı.

Birçok New York sakininin dayanılmaz bir yasla yüzleştiğini ifade eden Mamdani, işlenen savaş suçlarının kendilerinin vergileriyle finanse edildiğine işaret etti.

Mamdani, "3 yıl sonra, apartheid ve işgalin devam ettiği, savaş suçlarının cezasız kaldığı ve federal hükümetimizin her silah sevkiyatıyla suç ortaklığını sürdürdüğü bir dünyayı kabul etmeyi reddetmeliyiz." değerlendirmesinde bulunarak, herkesin özgür, güvende ve onurlu yaşadığı bir dünya için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Zohran Mamdani, Ekim 2023'te yaşananların pek çok New York sakini için acı verici olduğunu belirterek, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin yasını tuttuklarını kaydetti.

Öte yandan bazı İsrail destekçisi gruplar, Mamdani'nin paylaşımına tepki gösterdi.